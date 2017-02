O cantor canadiano Michael Bublé divulgou o teledisco do single “I Believe in You” do seu mais recente disco.

“Nobody But Me” é o título do último trabalho do cantor, o nono álbum de estúdio, lançado em 21 de outubro do ano passado. Com treze temas presentes do álbum, “I Believe in You” ganha agora vídeo oficial.

O vídeo conta com a participação de Derek Hough, que foi quem escreveu, interpretou e realizou. Veja em baixo: