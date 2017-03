Mickael Carreira lança single e “making of”

Recentemente pai, Mickael Carreira está de volta aos êxitos musicais com “Ya Ya Ya”, um tema que faz parte do seu mais recente disco, intitulado Instinto, vencedor Disco de Ouro.

O sucesso com os temas “Fácil e “Imaginamos” foi imediato, e “Ya Ya Ya”, que conta com participação do colombiano Sebastian Yatra, uma das maiores revelações da música latina da atualidade, irá seguir as pisadas daquelas canções.

Através de uma ação promocional no Spotify, em que quantos mais fãs ouvissem “Ya Ya Ya”, mais rapidamente seria lançado mais conteúdo inédito relacionado com o single, tal como o teledisco. Para já foi disponibilizado o “Making of”, brevemente sairá o teledisco oficial gravado na estação de metro do Cais do Sodré, em Lisboa.

Ouça, em baixo, “Ya Ya Ya” com Sebastian Yatra e assista ao “Making of”. Pode ouvir escutar todo o álbum Instinto, diretamente do Spotify. Ao fundo, pode ainda assistir aos telediscos de “Fácil” e “Imaginamos”.