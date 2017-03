Miguel Ângelo lançou, em fevereiro, um novo tema intitulado “A Canção”.

O teledisco foi gravado salão nobre da biblioteca de São Lázaro, a biblioteca municipal mais antiga da cidade de Lisboa.

De acordo com a publicação online madeinportugalmusica, Edgar Keats realizou o vídeo d’ “A Canção” com a participação do agitador poético moderno-dadaísta Leo Lonel, numa dança dandy de heterónimos libertinos.

Ouça, em baixo, o mais recente single do cantor português: