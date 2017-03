Miguel Araújo lança o single “1987” com teledisco

O próximo será o terceiro disco a solo do músico português cujo título é Giesta e tem edição marcada para 28 de abril.

“O teledisco é de André Tentugal e tem participação da malta fixe dos Dance4U”, pode ler-se no Facebook de Miguel Araújo.

Miguel Araújo lançou o primeiro single do próximo álbum. Chama-se “1987” e tem participação de Catarina Salinas (Best Youth).

1987 [Letra]

87

Dentes de leite

E uma chiclete

Dentro dum sorvete

Doce deleite, doce deleite sob o sol

87, o troco vai em chiclas de mentol

A volta ao mundo

De biciclete

E uma cassete

Que se repete

48k, k7, panike e um sumol

Depois das sete, depois das sete

Vê-se o futebol

E o chicote na porta da dispensa, Sangemil?

Na vassoura a trote

Como o bud spencer e o terence hill

Brasília, Bazar paris

Parque itália, salão londres

E dallas logo ali

O mundo é por aqui, eu vi

É passe do Juary

Quase que podia jurar

Que foi golo de calcanhar

O mundo é por aqui

Com o sol a pique,

O sorvete derrete,

Bem como o pico do Evereste

Diz o Antímio que é típico do tempo que mudou

Será da Coca-Cola?

Sai da carapaça, caracol

E o chicote na porta da dispensa, Sangemil?

A lei do mais forte

Como o bud spencer e o terence hill

Brasília, Bazar paris

Parque itália, salão londres

E dallas logo ali

O mundo é por aqui, eu vi

É passe do Juary

Quase que podia jurar

Que foi golo de calcanhar

e o mundo é por aqui

(c) WMG Portugal