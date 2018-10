Mil hospitalizações e 220 mortes em 2016 devido a doenças cerebrovasculares

Mais de 1.000 hospitalizações e 220 mortes. É este o rasto deixado pelas doenças cerebrovasculares em 2016, no Luxemburgo, que fazem do acidente vascular cerebral (AVC) a quinta causa de morte no país. Os números foram revelados pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Dia Mundial do AVC, que se assinala hoje.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a hipertensão arterial é o principal fator de risco do AVC. Por cá, 30% da população adulta sofre de hipertensão. Sessenta por cento dos doentes têm mais de 65 anos de idade.

Este cenário levou o Ministério da Saúde a associar-se à associação Blëtz num projeto que permite que qualquer pessoa possa medir a tensão numa das inúmeras farmácias do país. A iniciativa, lançada no início da semana, termina hoje.

Ainda para assinalar a efeméride, a associação Blëtz organiza no domingo, dia 28, uma conferência sobre a reabilitação.

Redação Latina