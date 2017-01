Mil pessoas a tocar Nirvana ao mesmo tempo

O concerto “That’s Live: The Biggest Rock Band on Earth” que ocorreu em Cesena, Itália, é o resultado de mil músicos a tocar “Smells Like Teen Spirit” dos Nirvana, ao mesmo tempo.

Este verdadeiro “fenómeno musical” começou em 2015. Na altura mil músicos reuniram-se no mesmo espaço para tocarem, simultaneamente, “Learn to Fly” dos Foo Fighters com o propósito de trazer a banda à cidade. E conseguiram. O vídeo conseguiu mais de 32 milhões de visualizações e o concerto acabou por acontecer e fazer história.

O sucesso foi de tal ordem que a iniciativa continuou em 2016, ano em que foi organizado o primeiro concerto oficial do grupo, a banda Rockin’1000, sob o título “This is Live”, num estádio onde foram apresentadas as músicas que mais marcaram a História do Rock.

Esse concerto decorreu em julho do ano passado mas as imagens só agora foram reveladas e contam já com quase 2 milhões de visualizações.

Veja, a seguir, os vídeos (desde o mais recente ao primeiro) e deixe-se contagiar.