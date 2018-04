Mais de mil portugueses obtiveram a nacionalidade luxemburguesa em 2016

Mais de mil residentes portugueses obtiveram a nacionalidade luxemburguesa em 2016. Segundo dados do Eurostat divulgados hoje, 1.085 portugueses receberam, naquele ano, o passaporte do grão-ducado, o que corresponde a 32,7% dos beneficiários. Os franceses e belgas completam o pódio, representando, respetivamente, 11,6% e 9% do total.

Globalmente, o Luxemburgo concedeu a nacionalidade a 3.315 pessoas, em 2016, verificando-se um aumento de 4% face ao ano anterior.

O gabinete europeu da estatística destaca que duplicou o número de cidadãos oriundos do Reino Unido que obtiveram a cidadania de outro Estado-membro da União Europeia. O Luxemburgo, por exemplo, concedeu o passaporte a 128 britânicos, em 2016.

O grão-ducado tem, desde abril do ano passado, uma nova lei da nacionalidade. Entre outros aspetos, o texto veio baixar a cláusula de residência obrigatória, que passou de sete para cinco anos.

Entretanto, no mês passado, o Conselho de Ministros aprovou as primeiras alterações à lei. Em causa estão algumas adaptações técnicas, nomeadamente ao nível dos documentos exigidos aos candidatos à cidadania, nomeadamente um certificado do registo criminal, emitido pelo país do qual é oriundo.

