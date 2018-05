Mais de mil reclamações sobre o funcionamento das instituições públicas em 2017

No ano passado, os residentes fizeram mais de mil reclamações sobre o funcionamento das administrações do Estado, comunas e outras instituições públicas. O balanço anual do Ombudsman, o organismo que recebe essas queixas, revela que em 2017 foram apresentadas 1.149 reclamações, mais 293 do que no ano anterior.

O Ombudsman, liderado desde março do ano passado por Claudia Monti, a chamada ‘mediadora’, indica que um terço das reclamações foi seguido de uma intervenção junto da administração em causa. Em 87% dos casos, a intervenção da mediadora permitiu chegar a uma alteração total ou parcial da decisão contestada.

Falando perante os deputados, Claudia Monti chamou a atenção para as diferentes reclamações relacionadas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus – nomeadamente os serviços da Direção da Imigração e do departamento dos passaportes e vistos, por exemplo –, casos nos quais não pôde intervir.

A mediadora explica que não foi possível intervir, já que as leis foram aplicadas de forma correta, mas, na sua opinião, sem ter conta as “consequências por vezes penosas” que acarretam para as famílias. Situação que leva Claudia Monti a apelar às administrações públicas que adotem uma abordagem “mais humana” em certos casos.

Ao longo de todo o relatório, Monti aponta também a falta de pessoal nas diferentes administrações, considerando que contratar mais empregados poderá melhorar e acelerar o serviço prestado aos cidadãos.

Claudia Monti vai estar à frente do Ombudsman durante os próximos sete anos. Um dos seus objetivos é que as administrações públicas comuniquem mais com os cidadãos.

Redação Latina