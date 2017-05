Miley Cyrus arrependida das cenas do vídeo “Wrecking Ball”

Miley Cyrus confessou que o teledisco do êxito “Wrecking Ball” é o seu maior pesadelo.

Durante uma entrevista no programa televisivo Zach Sang Show, Miley disse que não irá nunca saber viver bem com as cenas desse teledisco e que é algo que jamais se conseguirá apagar.



A cantora admitiu que nunca será capaz de se livrar das imagens do vídeo “Wrecking Ball”: “Isso é algo que nunca se consegue apagar. Balançar nua em cima de uma bola de demolição vai existir para sempre”, afirmou Miley durante a conversa.