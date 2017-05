Miley Cyrus lança novo single: “Malibu”

Miley Cyrus lançou um novo tema intitulado “Malibu”.

O single já vem com teledisco e, segundo Miley revelou em entrevista à Billboard (que pode recordar aqui), a letra é inspirada no seu noivo, Liam Hemsworth.

Nessa entrevista, na qual Cyrus fez algumas revelações sobre consumo de drogas, foi dito que a letra de “Malibu” foi escrita durante uma viagem de ‘Uber’.

“Eu escrevi a música a caminho do ‘The Voice’. Eu costumo conduzir para todos os lugares, mas naquele dia resolvi apanhar um uber, por isso tinha de cantar em voz baixa“, revelou a cantora, citada pelo Notícias ao Minuto.

A nova música marca o regresso de Miley Cyrus que desde o verão de 2015 não havia novos lançamentos.

Na imagem oficial do novo tema, partilhada no Instagram, Miley aparece com um anel de noivado no dedo deitada, feliz.

Assista a “Malibu” mais abaixo: