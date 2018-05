Milhares de fiéis esperados na procissão dançante de Echternach

É ao ritmo musical de uma polka que milhares de pessoas em fila e de mãos dadas, ligadas por lenços brancos, dançam, de forma peculiar (passo para a direita, passo para a esquerda), nesta terça-feira de Pentecostes em Echternach.

Esta tradição religiosa medieval é uma homenagem ao Santo Willibrord, padroeiro oficial de Echternach desde 1966, também conhecido por apóstolo do BENELUX. O missionário, de origem irlandesa, chegou a Echternach em 698, onde faleceu a 7 de Novembro de 739.

Única no seu género, a procissão dançante de Echternach já foi referenciada em inúmeras publicações e documentários, até porque é património cultural e imaterial da humanidade da UNESCO, desde 2010. O evento, espiritual e religioso, atrai, todos os anos, milhares de fiéis e outros espetadores.

Às 9:15, o arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, dá as boas vindas aos peregrinos. A procissão começa às 09:30, percorre as ruas mais antigas da cidade e deve terminar por volta das 13:00, na cripta da basílica, onde se encontra o túmulo do Santo Willibrord.

A comuna de Echternach disponibiliza autocarros gratuitos, tanto para os peregrinos como para os visitantes, em geral, entre o lago e o centro da cidade.

Redação Latina