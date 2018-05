Milhares de pessoas dançaram nas ruas históricas de Echternach

A procissão dançante de Echternach mobilizou hoje 8.913 participantes.



Peregrinos, músicos e sacerdotes encheram as ruas da parte histórica da cidade, numa celebração que é património cultural imaterial da humanidade da UNESCO, há 8 anos.

Esta procissão, única no género, é um tributo ao padroeiro Santo Willibrord.

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, abriu e encerrou a procissão, como é habitual, com uma missa celebrada na cripta da basílica de Echternach, onde está o túmulo do Santo Willibrord.

