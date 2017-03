Ministério da Saúde reforça formação em geriatria

O envelhecimento da população, cada vez mais notório, exige um crescente reforço do número de profissionais, sobretudo do setor da saúde, para tomar conta de idosos.

A ministra da Saúde, Lydia Mutsch, entregou, recentemente, certificados de participação no ensino multidisciplinar sobre geriatria, a 63 médicos de clínica geral.

O Ministério da Saúde financiou esta formação, a cargo da Associação Luxemburguesa para a Formação Médica Contínua (Alformec), entre janeiro de 2016 e janeiro último.

Lydia Mutsch afirma que “o número de idosos vai crescer, cada vez mais, nas próximas décadas, e as pessoas com mais de 65 anos de idade vão representar mais de 26% da população total, até 2060”, segundo um estudo do Eurostat.

Como há cada vez menos lugares disponíveis, para os candidatos aos programas de formação contínua, o ministério “quer reforçar a aposta no ensino multidisciplinar, que responde, com mais eficácia, às futuras necessidades das pessoas internadas em lares de terceira idade”.

Face ao grande interesse revelado por médicos de clínica geral e à importância da formação contínua adequada, o Ministério da Saúde admite lançar um segundo ciclo de formação, em 2018, com a colaboração da Associação Luxemburguesa para a Formação Médica Contínua.

