Ministério reage ao ‘crowfunding’ lançado pela Stëmm vun der Strooss para comprar forno

O Ministério da Saúde não vê qualquer problema no ‘crowdfunding’ lançado pela Stëmm vun der Strooss, com vista à aquisição de um forno profissional para a cantina social da associação, em Hollerich.

A tomada de posição do Ministério da Saúde chegou às redações dias depois de a organização ter apelado a donativos para comprar o forno, que custa 30.000 euros, levando alguns a questionar porque é que o Governo não participa no financiamento do equipamento.

Ora, segundo as explicações do Executivo, o Ministério da Saúde não tinha, até ao final da tarde de ontem, recebido qualquer pedido de financiamento por parte da Stëmm vun der Strooss. Caso esse pedido seja apresentado, “os serviços do ministério estão dispostos a dar uma resposta favorável”, pode ler-se no comunicado do ministério liderado por Lydia Mutsch.

O Governo sublinha ainda que o Ministério da Saúde é um “parceiro fiel” da Stëmm vun der Strooss, lembrando que a associação dispõe, este ano, de um orçamento de 4 milhões de euros atribuído pelo Estado.

Mesmo assim, o ministério saúda o ‘crowfunding’ lançado pela organização, considerando que se trata de uma “ação de solidariedade que visa sensibilizar todos os cidadãos em relação aos mais desfavorecidos da sociedade”.

A Stëmm vun der Strooss é uma associação sem fins lucrativos que dá apoio aos sem-abrigo. A estrutura tem duas cantinas sociais, uma no número 7 da rue de la Fonderie, em Hollerich, e outra no número 32 da Grand Rue, em Esch-sur-Alzette. Cantinas que servem refeições aos mais carenciados. Em 2017, a associação serviu mais de 75 mil refeições, número que equivale a um aumento de 65% em apenas dois anos.

Redação Latina