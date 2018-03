Ministro da Habitação diz que “não há soluções milagrosas” (C/ÁUDIO)

O ministro da Habitação diz que “não há soluções milagrosas” para a problemática que afeta o setor, caracterizada pela penúria de casas e apartamentos e consequente subida dos preços.

Em entrevista aos microfones da Rádio Latina durante o salão do imobiliário ‘Urban Living 2018,’ que terminou este domingo em Differdange, Marc Hansen sublinhou a importância de uma colaboração entre o setor público e o privado, para resolver o problema.

O ministro fez ainda questão de destacar as medidas do Governo para fazer face à penúria de habitações no país, entre as quais o chamado ‘pacto habitação’, que envolve as comunas, e o subsídio de arrendamento.

Declarações do ministro da Habitação durante a nona edição do Urban Living, que terminou este domingo, em Differdange.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) sobre a matéria, os preços da habitação aumentaram 4,9% num ano. Para comprara casa na zona da cidade do Luxemburgo, por exemplo, são precisos, em média, 968 918 euros. É o dobro do preço de uma casa no norte do país, que ronda os 464 693 euros.

Redação Latina