Ministro da Segurança Social favorável ao pagamento parcelar das consultas médicas (C/ÁUDIO)

A petição que reivindica que os pacientes deixem de pagar as faturas das consultas médicas na sua totalidade, desembolsando apenas o valor que não é comparticipado pela Caixa Nacional de Saúde tem suscitado muita adesão por parte da população, estando já previsto um debate na Câmara dos Deputados, a 26 de fevereiro.

O ministro da Segurança Social, Romain Schneider, confiou à Radio Latina estar a acompanhar a evolução das assinaturas da petição.

Romain Schneider acrescenta que este tema é debatido já há algum tempo e é da opinião que a introdução do chamado “tiers payant” generalizado só pode ser benéfico para a população.

Segundo o ministro da Segurança Social, está tudo pronto a nível legal para introduzir esta forma de pagamento das faturas médicas.

No entanto, ainda não foi possível chegar a um acordo com a Associação de Médicos e Médicos-Dentistas (AMMD), havendo apenas acordo para o “tiers payant” social.

Romain Schneider sublinha ainda que a melhor solução é que todos os intervenientes se sentem à mesma mesa para encontrar um consenso.

Romain Schneider, ministro da Segurança Social, a favor do fim do pagamento total das consultas médicas, como já é corrente nos fisioterapeutas e nas farmácias. No entanto, a AMMD opõe-se a esta proposta.

