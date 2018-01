Ministro do Trabalho concorda com aumento do salário mínimo

“O salário mínimo no Luxemburgo não é um tema de campanha eleitoral mas sim um problema que afeta 50.000 trabalhadores com dificuldades financeiras. É uma questão de justiça”. A frase é do ministro do Trabalho, o socialista Nicolas Schmit, lançada na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Em ano de eleições legislativas, marcadas para 14 de outubro, Nicolas Schmit considera que “é um problema” o facto de milhares de trabalhadores receberem apenas o salário mínimo.

O ministro afirmou recentemente, em entrevista à RTL, que está de acordo com um aumento do ordenado mínimo, mas considera excessivo um aumento de 10%, reivindicado, há vários anos, pela central sindical OGBL.

O ministro do Trabalho acrescenta que “esta questão será prioritária para o LSAP se não não for debatida até ao final da legislatura, ou seja, até outubro”.

Nicolas Schmit lança, assim, um aviso aos seus parceiros liberais e ecologistas, para aceitarem um debate político sobre o assunto.

Redação Latina