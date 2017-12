Ministério da Educação não recebeu nenhuma queixa sobre aprendizagem de línguas nas creches – Meisch

O Ministério da Educação não recebeu nenhuma queixa sobre a aprendizagem de línguas nas creches. É o que afirma o ministro da tutela Claude Meisch, na resposta a um pedido de esclarecimento por parte de Françoise Hetto.

A deputada do Partido Cristão Social (CSV) sublinhava, numa missiva parlamentar, dispor de informações sobre o descontentamento de alguns encarregados de educação com o novo sistema plurilingue. Pais que alegadamente, de acordo com Françoise Hetto, consideram que os filhos estão expostos em demasia à aprendizagem de línguas e por isso recusam-se a que os filhos comecem a aprender luxemburguês nas creches.

Ora, na resposta, o ministro Meisch diz não ter conhecimento desses casos, até porque nenhuma queixa lhe chegou ao ministério. O governante defende que a aprendizagem precoce de várias línguas só pode ser benéfico para o futuro das crianças.

Claude Meisch lembra que o programa de educação plurilingue foi criado através de uma lei, que vigora desde outubro último. A lei prevê que as crianças comecem a ter algumas noções básicas do luxemburguês e francês, a partir de um ano de idade.

Na prática, o programa plurilingue nas creches e outras estruturas de guarda de crianças é obrigatório para quem beneficia do sistema cheques-serviço, sobretudo para quem usufrui do enquadramento gratuito de 20 horas por semana durante 46 semanas por ano. Uma despesa a menos para os pais, caso tenham filhos entre 1 e 4 anos de idade. Mas para isso, as crianças têm de seguir o programa de familiarização com as línguas: luxemburguês e francês.

