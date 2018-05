Míssil russo abateu MH17 que há 4 anos matou uma família do Luxemburgo – investigação

Quatro anos depois da queda do avião da companhia aérea da Malásia, no leste da Ucrânia – que matou 298 pessoas, entre as quais uma família da localidade luxemburguesa de Roeser – a investigação revela que o míssil que atingiu o aparelho em pleno voo, era russo.

A Rússia continua a negar o seu envolvimento no ataque ao avião, mas os investigadores holandeses afirmam, esta quinta-feira, que o míssil que abateu o MH17 “veio da 53.ª brigada antiaérea baseada em Koursk, na Rússia”.

Em conferência de imprensa, Wilbert Paulissen, da Polícia Nacional Holandesa, frisou que “a 53.ª brigada faz parte das forças armadas russas”, acrescentando que as conclusões foram tiradas após a análise detalhada de imagens de vídeo e fotos.

Já o procurador holandês Fred Westerbeke disse que os investigadores têm “feito grandes progressos com a identificação de cerca de 100 pessoas envolvidas no caso”, mas disse também que a investigação “ainda não acabou”.

Recorde-se que em setembro de 2016, os investigadores internacionais concluíram que o míssil tinha sido lançado da Rússia, mas não disseram quem o havia disparado.

O voo MH17 saiu de Amesterdão, na Holanda, e tinha como destino Kuala Lumpur, na Malásia, quando foi atingido por um míssil a leste da Ucrânia, a 17 de julho de 2014. Os 298 tripulantes e passageiros – incluindo quatro residentes de uma mesma família do Luxemburgo – morreram no acidente.

Redação Latina/Lusa