MNE de El Salvador está de visita ao Luxemburgo

O Luxemburgo recebe hoje a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) de El Salvador, Carlos Castaneda.

Numa altura em que se celebram os 25 anos de cooperação luxemburguesa neste país da América Central, a visita do seu chefe da diplomacia também serve para fazer um balanço dos vários projetos em curso no país, sobretudo na área social.

As reuniões de Castaneda com o seu homólogo Jean Asselborn e com o ministro da Cooperação, Romain Schneider, servem, sobretudo, para “reafirmar os laços bilaterais e explorar novas possibilidades para reforçar esses laços”.

El Salvador é uma república presidencialista representativa. O poder Executivo é exercido pelo Presidente, sendo este o chefe de Estado e de governo do país. O Legislativo fica a cargo da Assembleia Nacional, estando relacionada também com alguns cargos do executivo. O Judiciário, por sua vez, é o mais independente de todos os poderes. O atual Presidente é Sánchez Cerén , eleito em 1 de julho de 2014.

Redação Latina