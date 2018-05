Mobilidade custa 4,2 mil milhões de euros por ano no Luxemburgo

O transporte público custa cerca de 4,2 mil milhões de euros por ano, no Luxemburgo. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, 69% do custo recai sobre o utentes e 31% sobre todos os contribuintes.

Estes são alguns dos resultados de um estudo sobre os custos a longo prazo da mobilidade, que será apresentado em detalhe no início do mês de julho, anunciou ontem o ministro da tutela em sede de comissão parlamentar.

François Bausch falava sobre a estratégia global do Governo sobre a mobilidade sustentável “MoDu 2.0”, que fixa os objetivos do país até 2025.

O grande objetivo do Executivo é reduzir os engarrafamentos nas horas de ponta, através, por exemplo, de uma promoção das deslocações de carro partilhadas (“covoiturage”, em francês) entre o domicílio e o local de trabalho.

Outra iniciativa passa por incentivar mais alunos a ir a pé ou de transportes públicos para a escola. Para tornar os transportes mais atrativos, uma das estratégias consiste em reduzir em 25% os comboios com atrasos de seis minutos ou mais.

Redação Latina