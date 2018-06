Monumento em memória das vítimas do Holocausto inaugurado no domingo

O novo monumento nacional em memória das vítimas do Holocausto é inaugurado no domingo. O memorial fica situado no boulevard Roosevelt, entre a catedral e o antigo Convento de Santa Sofia, na cidade do Luxemburgo.

O monumento, que custou 325.000 euros aos cofres do Governo e da comuna da cidade do Luxemburgo, foi criado pelo escultor franco-israelita Shelomo Selinger, sobrevivente dos campos de concentração de Flossenbürg e de Theresienstadt.

Também no domingo, na gare central da capital, será descerrada uma placa comemorativa. Foi a 17 de junho de 1943 que saiu do Luxemburgo o último comboio com judeus rumo aos campos de concentração do leste da Europa.

O casal grão-ducal vai assistir aos dois eventos, nos quais irão discursar o primeiro-ministro, Xavier Bettel, a burgomestre da capital, Lydie Polfer, o presidente do Consistório Israelita, Albert Aflalo, e o presidente do Comité em Memória da Segunda Guerra Mundial, Laurent Moyse.

Redação Latina (na foto: Shelomo Selinger, escultor franco-israelita)