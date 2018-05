Moradores da capital satisfeitos com nível de limpeza da cidade

Os moradores da cidade do Luxemburgo estão satisfeitos com o nível de limpeza da capital. Aliás, segundo o Eurostat, figuram mesmo entre os que menos razões de queixa têm nessa matéria.

Segundo o gabinete europeu de estatística, 95% dos residentes da capital estão satisfeitos com a limpeza da cidade. Cerca de 50% dizem-se mesmo “muito satisfeitos”.

O Eurostat analisou o indicador em 109 cidades europeias, sendo que a luxemburguesa apresenta o terceiro grau de satisfação mais elevado, a par da cidade espanhola de Oviedo (também com 95%).

Antes da capital grã-ducal e de Oviedo, aparecem apenas as letãs Ventsplis (com praticamente 99%) e Valmiera (97%).

Se olharmos apenas para as capitais europeias, a cidade do Luxemburgo segue à frente, seguida por Viena (90%) e Liubliana (88%). Do lado oposto, está Roma, onde apenas 9% dos habitantes estão satisfeitos com a limpeza da cidade.

Redação Latina