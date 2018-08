Morrem 11 pessoas por dia no Luxemburgo

Morreram 3 978 pessoas no Luxemburgo em 2016, sendo que 50,9% eram homens e 49,1% mulheres, segundo os últimos dados sobre a mortalidade revelados, pelo STATEC.

93,3% dos óbitos resultaram de doenças.

A primeira causa foram as doenças cardiovasculares (31,8%), seguida de cancro (28,2%)

As estatísticas confirmam que as mulheres continuam a viver mais tempo do que os homens: 80 anos contra 76.

Em 2016 morreram 11 pessoas por dia, 77 por semana, 332 por mês, o que representa uma ligeira subida, em comparação com o ano anterior (+1,1%).

De referir, ainda, que mais de metade dos óbitos ocorreu no hospital, quase um quarto nos lares de idosos e 17% em casa.

Redação Latina