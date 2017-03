Morreu antigo vice-primeiro-ministro da Irlanda do Norte

Martin McGuinness, que foi vice-primeiro-ministro durante uma década de poder partilhado na Irlanda do Norte e ex-chefe do extinto Exército Republicano Irlandês (IRA), morreu, hoje de madrugada, aos 66 anos.

Segundo a emissora britânica BBC McGuinness, morreu na sequência de um raro problema cardíaco.

Figura histórica do Sinn Féin — partido nacionalista que representa os interesses católicos irlandeses na aspiração de integração na República da Irlanda – MacGuinness renunciou recentemente à vida política. Demitiu-se em janeiro em divergência com a líder da outra formação no poder na Irlanda do Norte, Arlene Foster, do Partido Democrático Unionista (DUP), forçando eleições antecipadas naquela província britânica.

Era também conhecido por ter sido um dos líderes do extinto Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês), organização responsável por vários atentados e protagonista da violência que dominou a região durante três décadas.

Redação Latina/Lusa