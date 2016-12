Morreu o cantor George Michael

George Michael, nome artístico de Georgios Kyriacos Panayiotou foi fundador dos Wham! lançando “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Everything She Wants” e “Last Christmas”. O primeiro compacto solo foi lançado em 1984, cuja balada “Careless Whisper” se iria tornar um dos maiores hit mundiais assim como o recordista de vendas e icónico tema “Faith”. Ao todo, lançou 5 álbuns de estúdio e algumas compilações, vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo inteiro.