Morreu Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars

Carrie Fisher tornou-se internacionalmente famosa com a interpretação da princesa Leia na trilogia original “Star Wars”, de George Lucas, exibida entre 1977 e 1983.

Atualmente, tinha terminado recentemente as filmagens da terceira temporada da série televisiva “Catastrophe” e estava em digressão para promover o seu último livro, “The Princess Diarist”, no qual escreveu sobre um romance de três meses com o ator Harrison Ford durante as filmagens de “Star Wars”.