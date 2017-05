Morreu Chris Cornell, vocalista dos Soundgarden e Audioslave

Chris Cornell, um dos músicos mais associado e destacado do [género] grunge internacional, vocalista dos Soundgarden e Audioslave, morreu durante a noite passada (17/05), aos 52 anos.

Brian Bumbery, agente do músico, adiantou em declarações à Associated Press, que a morte de Cornell foi “repentina e inesperada”. A mulher e a família do vocalista estavam em estado de choque, acrescentou.

Na mesma declaração, Bumbery pede privacidade em nome da família do músico, enquanto esta trabalhará em conjunto com a equipa médica de investigação para tentar apurar os motivos da morte. Brevemente deverão ser conhecidas as conclusões da autópsia.

Inicialmente passou pela banda Temple of the Dog embora, atualmente, Chris Cornell pertencesse às bandas Soundgarden e Audioslave, nesta última juntamente com membros dos Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wik. Junta-se ainda um notável carreira a solo.

Amanhã, os Soundgarden deveriam atuar no Rock on the Range, um festival norte-americano.

Recorde, em baixo, alguns dos êxitos com Chris Cornell:

(Foto: Roger Kisby / Getty Images)