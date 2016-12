O guitarrista Rick Parfitt, de 68 anos, da banda Status Quo, morreu sábado, num hospital em Espanha, vítima de uma infeção grave, anunciou a família.

O músico da banda que se notabilizou com sucessos como “In The Army Now”, foi hospitalizado em Marbella, no sul de Espanha, devido a complicações com uma lesão no ombro.

A banda rock britânica vendeu mais de 100 milhões de discos e protagonizou êxitos como “Whatever you want”.