Morreu o lendário Chuck Berry aos 90 anos

Chuck Berry morreu, este sábado, em sua casa no estado do Missouri.

A morte do lendário músico, de 90 anos, foi confirmada pelas autoridades de Saint Charles County.

“A polícia de Saint Charles County respondeu a uma emergência médica na Buckner Road, por volta das 12.40 horas (locais) de sábado. (…) O óbito foi declarado às 13.26 horas”, lê-se no comunicado.

O compositor, cantor e guitarrista Chuck Berry foi um dos que mais impulsionou e contribuiu para o fenómeno do Rock and Roll produzindo e compondo músicas icónicas desde os anos 50.

Foram sete décadas recheadas de incríveis sucessos, tais como “You Never Can Tell”, “Roll Over Beethoven”, “Sweet Little Sixteen” e “Johnny B Goode”, entre tantos outros, dignos de pertencerem a um repertório de excelência daquele que seria um dos primeiros artistas a entrar para o “Rock and Roll Hall of Fame”, em 1986.

Com 21 álbuns de estúdio e 12 ao vivo, e mais de 40 coletâneas, Chuck Berry foi eleito, pela revista de referência Rolling Stone, como o 5º maior artista da música de todos os tempos, e foi considerado o sétimo melhor guitarrista do mundo pela mesma publicação.

Recorde, em baixo, alguns dos seus maiores êxitos:

(Foto: chuckberry)