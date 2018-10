Morreu mais uma vítima do acidente de domingo na A3

Morreu a quarta vítima do acidente de viação, ocorrido no domingo, na A3.

Internada desde o dia do acidente, a jovem de 18 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos e morreu hoje no hospital, por volta das 3 da tarde.

A polícia refere, em comunicado, que tal como os restantes ocupantes do automóvel que colidiu com um autocarro, na manhã de domingo, a jovem de 18 anos, residia em França.

Trata-se do acidente rodoviário que provocou o maior número de vítimas mortais desde o início do ano, no Luxemburgo.

Redação Latina (foto: Polícia Grã-Ducal)