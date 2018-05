Morreu um dos feridos no acidente de quinta-feira na N11

Um dos feridos no acidente da passada quinta-feira, na nacional N11, entre Luxemburgo e Junglinster, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital, informou esta manhã a polícia.

O acidente aconteceu perto de Dommeldange, quando um automobilista que vinha em contramão colidiu com outro que circulava em sentido contrário, com três pessoas a bordo. A vítima mortal é o condutor do segundo ligeiro. Tinha 79 anos e vivia em Bech.

A polícia aproveita para lançar um apelo a eventuais testemunhas que tenham assistido ao acidente. Qualquer informação deve ser transmitida às autoridades através do número de telefone 4997-4500 ou do 113.

Redação Latina (Foto: Polícia)