O guitarrista da banda Xutos & Pontapés Zé Pedro morreu esta quinta-feira, em Lisboa, aos 61 anos.

O carismático músico teve vários problemas de saúde e nos últimos meses o seu estado de saúde era frágil

O guitarrista já não veio atuar ao Luxemburgo com a restante banda no passado dia 18 deste mês, para o festival Music Fest, por ocasião do 25° aniversário da Rádio Latina.