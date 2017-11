“A Morte de Carlos Gardel” exibido hoje na Quinzena do Cinema Português

O filme “A Morte de Carlos Gardel”, de Solveig Nordlund, é projetado esta segunda-feira, no âmbito da Quinzena do Cinema Português. A película é exibida às 19:00, no cinema Utopia, em Limpertsberg.

A organização da quinzena do cinema luso envolve vários parceiros: a Embaixada de Portugal, o Centro Cultural Português – Camões, os cinemas Utopia e Kinepolis e o museu MUDAM.

Pelo certame vão passar vários realizadores, entre os quais Christophe Fonseca, autor do filme “Amadeo de Sousa Cardoso: o último segredo do Modernismo”, e Nick Willing, que assina “Paula Rego, histórias e segredos”.

O festival de cinema termina no dia 19 deste mês.

Redação Latina