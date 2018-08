Mosquito japonês detetado pela primeira vez no Luxemburgo

Chama-se “Aedes japonicus” e chegou ao grão-ducado. O mosquito japonês foi detetado pela primeira vez no Luxemburgo, anunciou esta quarta-feira, o Ministério da Saúde.

O inseto asiático foi encontrado numa propriedade privada em Stolzembourg, na comuna de Putscheid. Trata-se de um caso isolado, avança o ministério.

Também é a primeira vez que é encontrado no Luxemburgo um mosquito exótico.

O Ministério da Saúde acrescenta que, em princípio, este inseto invasivo representa poucos riscos para a saúde, já que não é portador de vírus perigosos para a saúde de pessoas e animais.

No entanto, as autoridades luxemburguesas anunciaram que vão avaliar a situação no local onde foi encontrado o mosquito, elaborar um plano de prevenção, além de pôr em prática um sistema de vigilância e da erradicação.

Redação Latina (foto: wikipédia)