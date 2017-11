Motivos da greve dos professores têm mais repercussões em Portugal do que no estrangeiro – Carlos Pato (C/ÁUDIO)

O Sindicato dos Professores no Estrangeiro (SPE) não sabe ainda se os docentes de português no Luxemburgo estão a fazer greve hoje. Em causa está o protesto convocado por várias federações de sindicatos em Portugal e que conta com a adesão do SPE.

Escutado pela Rádio Latina, Carlos Pato, secretário-geral do SPE, adiantou que os resultados da greve só serão conhecidos mais tarde, lembrando que os docentes são livres de aderirem, ou não, ao protesto.

O dirigente do SPE disse também que os motivos da greve, que se prendem sobretudo com a progressão das carreiras, têm mais repercussões em Portugal do que no estrangeiro.

Carlos Pato explica que os professores da rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE) trabalham num regime de “comissão de serviço”.

Os professores cumprem hoje, em Portugal, uma jornada de luta contra a não contagem do tempo de serviço prevista na proposta do Orçamento de Estado para 2018, que será debatida na quarta-feira no parlamento.

A proposta orçamental prevê que não seja contabilizado o trabalho realizado entre 31 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007, nem entre janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2018.

Redação Latina / Lusa