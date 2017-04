Motociclismo: Miguel Oliveira segundo no Grande Prémio da Argentina de Moto2

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje segundo classificado na categoria de Moto2 do Grande Prémio da Argentina de motociclismo de velocidade, ganho pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).

Miguel Oliveira, que tinha partido da ‘pole position’, perdeu vários lugares no arranque, mas estabilizou no terceiro lugar, tendo ascendido ao segundo posto após uma queda do espanhol Alex Marquez (Kalex) já nas últimas curvas da prova, garantindo assim o seu primeiro pódio em Moto2.

O piloto da KTM terminou a 1,683 segundos de Franco Morbidelli, que realizou um tempo de 39.50,036 minutos.

“Sinto-me espetacular. Tive uma partida um pouco difícil, depois [Franco Morbidelli e Alex Marquez] foram difíceis de apanhar. Eu tinha um ritmo um pouco melhor do que eles, mas não sabia se seria suficiente para ultrapassar, mas tentei tudo para pelo menos me aproximar. Na última volta, vi que o Marquez caiu. É uma pena, mas foi uma espécie de prenda para mim e estou muito satisfeito com este pódio”, disse Miguel Oliveira, em declarações no final da prova.

Após o segundo grande prémio da temporada, Franco Morbidelli lidera o campeonato com 50 pontos, seguido de Thomas Lutti, com 36 pontos.

Depois de conquistar o seu primeiro pódio em Moto2, Miguel Oliveira subiu de quarto para terceiro no campeonato, agora com 33 pontos.