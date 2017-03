Foto: Polícia Grã-Ducal

Um motociclista de 37 anos perdeu a vida este domingo, na CR 178, entre Cessange e Leudelange.

De acordo com a polícia, o motard perdeu o controlo do veículo e acabou por colidir frontalmente com um automóvel. Os dois ocupantes do carro sofreram ferimentos ligeiros.

A polícia indica que o motociclista de 37 anos morreu ainda no local do acidente.

Redação Latina