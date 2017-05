Motociclista em chamas sobrevive a acidente

Motociclista sobrevive a aparatoso acidente envolvendo um incêndio na sequência de forte embate.

O vídeo em baixo, captado na China por câmaras de vigilância, mostra um motociclista que conduzia a alta velocidade segundo as autoridades – e por isso não conseguiu travar a tempo de evitar a colisão -, a embater frontal e violentamente contra um pesado que se atravessou na estrada. Do choque resultou um incêndio que se propagou ao camião, à mota e ao condutor das duas rodas.

Pelas imagens parece difícil de acreditar que o motociclista tenha sobrevivido quer à força do impacto como ao incêndio. O condutor do pesado saiu do camião para socorrer o motociclista que rebolava no chão a tentar apagar as chamas da sua roupa. Outros condutores pararam e também o foram socorrer.

O condutor da moto foi transportado para o hospital mas não apresentava ferimentos com gravidade ao ponto de lhe colocar a vida em risco.

Atenção: vídeo pode conter imagens que podem chocar pessoas mais sensíveis

Veja o aparatoso acidente em baixo: