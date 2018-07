Um motociclista, de 23 anos, morreu esta segunda-feira num aparatoso acidente na CR 122.

O desastre fatal aconteceu num troço desta estrada, entre Dreiborn e Flaxweiler, pouco antes do meio-dia.

O motociclo da vítima colidiu com uma carrinha de entrega de mercadorias, após uma manobra de ultrapassagem do veículo de quatro rodas que seguia em contra-mão, segundo os primeiros indícios do inquérito.

Redação Latina (foto: Polícia Grã-Ducal)