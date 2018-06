Motociclista morre em acidente na CR115. Ciclista encontrado morto em Deiffelt

Um motociclista morreu esta quinta-feria, na sequência de um acidente de viação na CR115, entre Cruchten e Roost. A vítima é um homem de 29 anos, de nacionalidade alemã.

Segundo a polícia, o ‘motard’ despistou-se acabando por chocar com os ‘rails’ de proteção da estrada. Perdeu a vida ainda no local do acidente.

O acidente mortal aconteceu por volta das 12:30.

Ainda nas estradas do país, um ciclista foi encontrado morto na manhã de hoje, na rue Principale, em Deiffelt. O corpo foi encontrado, ao lado da bicicleta, por transeuntes, por volta das 11:30. As autoridades estão a investigar o caso.

Redação Latina (Foto: Polícia)