Mais um acidente mortal nas estradas luxemburguesas. Um motociclista perdeu a vida este domingo, num acidente na CR322, entre Vianden e Nachtmanderscheid.

Por razões ainda por esclarecer, o condutor despistou-se e colidiu frontalmente com um automóvel que vinha em sentido contrário.

A vítima é um homem de 56 anos, de nacionalidade alemã.

Segundo as nossas contas, trata-se da décima quinta vítima mortal nas estradas do país, desde o início do ano.

Redação Latina