Motocrosse: Rui Gonçalves termina em 19º no Qatar

O motard português Rui Gonçalves (Husqvarna FC 45) terminou este sábado em 19° o Grande Prémio do Qatar em motocrosse, primeira prova do Campeonato do Mundo de MXGP.

O piloto de 31 anos, da equipa italiana ‘8biano Racing Team’, terminou em 19.° lugar a primeira corrida realizada no Qatar, completando as 18 voltas ao circuito em 36.30,047 minutos, a 01.27,845 minutos do vencedor, o italiano Antonio Cairoli (KTM).

Na segunda corrida do dia, o piloto de Vidago melhorou a sua prestação, tendo acabado em 15.°, com um tempo de 36.28,292.

Vencedor das duas corridas, Cairoli foi o vencedor da primeira prova do mundial.