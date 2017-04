Motorista bate e expulsa passageiro de autocarro

As imagens não deixam dúvidas da violência do motorista de um autocarro quando expulsa um dos passageiros e lhe dá um pontapé no estômago.

O episódio remonta ao passado sábado, em Liverpool, Inglaterra, e não se percebe ao certo o que terá acontecido, mas a vítima parece estar a provocar o motorista que, por diversas vezes, berra para que o homem saia do autocarro.

Como, aparentemente, o homem não obedece, o motorista acaba por pô-lo fora à força, pontapeando-o quando já se encontrava fora do autocarro, no passeio.

O condutor regressa ao autocarro e o indivíduo fica a contorcer-se, com dores, reporta o Daily Mail.

A empresa já anunciou que irá fazer uma investigação para apurar o incidente.

Veja o vídeo em baixo: