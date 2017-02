O Manchester United venceu hoje o Blackburn Rovers, por 2-1, em jogo dos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Marcus Rashford (27m) e Zlatan Ibrahimovic (75m) fizeram os golos do United, atual detentor do troféu. Daniel Graham (17m) marcou o tento do Blackburn Rovers.

Na próxima eliminatória, os quartos de final, José Mourinho vai reencontrar a sua anterior equipa, o Chelsea, que sábado derrotou o Wolverhampton por 2-0.