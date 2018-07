MP intensifica luta contra jogo clandestino em cafés

As autoridades luxemburguesas fizeram várias buscas, este mês, a estabelecimentos comerciais onde se praticam diversos jogos ilícitos, sobretudo em cafés.

O balanço traduziu-se em várias multas e apreensões de máquinas clandestinas, avança em comunicado o Ministério Público.

Há inúmeros cafés, um pouco por todo o país, alguns deles portugueses, que apostam em manter máquinas de jogo ilícito.

Muitos infratores são apanhados, levados a tribunal, condenados a multas, mas nem por isso desistem, numa espécie de jogo do gato e do rato com os inspetores, que os controlam.

Redação Latina