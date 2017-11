MS alerta que “canábis para fins medicinais não é panaceia para todos os males”

O Ministério da Saúde (MS) alertou esta terça-feira que a canábis para fins medicinais “não é nem uma panaceia para todos os males, nem um remédio para todos”. O alerta surge no âmbito da apresentação do projeto do Governo com vista à legalização do uso da planta para fins terapêuticos, uma medida aprovada no Conselho de Ministros de 27 de outubro.

A ministra da tutela, Lydia Mutsch, revelou que um dos primeiros passos a dar passará pela implementação de um projeto-piloto durante dois anos, que será feira em cooperação com outros ministérios. No âmbito desse dispositivo, será avaliado o número de pacientes potencialmente beneficiários, bem como as indicações de prescrição.

Será também necessário fazer alterações à lei de 1973 e ao regulamento grão-ducal de 1974 sobre a venda de medicamentos e luta contra a toxicodependência.

O ministério liderado por Lydia Mutsch sublinha também que a canábis medicinal não é solução para tudo, acrescentando que atualmente são conhecidos os seus benefícios ao nível de uma série de sintomas associados a diferentes doenças.

Sobre “outras eventuais aplicações” do uso da planta, “é necessário dar tempo à ciência para fazer o seu trabalho”, refere o Ministério da Saúde num comunicado.

Redação Latina