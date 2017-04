MS confirma caso de médicos que exerceram ilegalmente no Luxemburgo

A ministra da Saúde (MS) confirmou a existência de um caso de médicos que exerceram a profissão de forma ilegal no Luxemburgo, sem a autorização obrigatória do Ministério da Saúde.

De acordo com Lydia Mutsch, os médicos trabalhavam no consultório de um colega que tinha as devidas licenças e no nome de quem eram faturados os atos médicos. A confirmação do caso foi feita na resposta a uma questão parlamentar da deputada Sylvie Andrich-Duval, do Partido Cristão Social.

A ministra da Saúde não revela, no entanto, o número de médicos envolvidos no caso, nem se se trata de médicos de clínica geral, dentistas ou outra especialidade. Também não se sabe durante quanto tempo os médicos exerceram a profissão ilegalmente.

Sabe-se, isso sim, que a Direção da Saúde fez várias inspeções e que o caso está agora nas mãos do Ministério Público.

Segundo notícia avançada recentemente pelo jornal L’Essentiel, em causa estaria o consultório de um dentista português e o esquema terá durado “pelo menos um ano”. A Rádio Latina tentou obter mais informações sobre o caso junto da ministra da Saúde, que não quis pronunciar-se sobre a situação.

