MS lança nova campanha, também em português, sobre depressão

A depressão é uma doença que pode ser tratada. Esta é uma das mensagens do Ministério da Saúde (MS), no âmbito da nova campanha nacional de sensibilização sobre esta patologia. A iniciativa passa pela difusão de mensagens deste tipo, através do site www.prevention-depression.lu e de folhetos em cinco línguas, incluindo o português.

Na campanha intitulada “Depressão: vamos falar sobre isso”, o ministério quer quebrar tabus, reduzir o estigma e aprofundar o debate sobre uma doença que, segundo as autoridades, está na origem de 70% dos suicídios.

Além da difusão de panfletos e cartazes, vários profissionais do setor da saúde e da Liga Luxemburguesa de Higiene Mental vão fazer uma espécie de “digressão”, pelo país, ao longo do próximo ano, para apoiar e informar o público sobre a doença.

Outro elemento da campanha do ministério diz respeito à difusão de postais com mensagens que “podem melhorar o humor”, sublinha o ministério, e que os interessados podem enviar a familiares ou amigos, vítimas de depressão.

Segundo a ministra da Saúde, Lydia Mutsch, em cada 100 pessoas afetadas pela doença só 35 é que procuram a ajuda de um profissional. Um dado preocupante, já que aumenta os riscos de automutilação e de suicídio.

Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo as previsões da organização, esta doença será a principal causa mundial de invalidez, em 2020.

Redação Latina