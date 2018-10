MS reage a afirmações da AKUT sobre causa da maioria dos casos de cancro

O Ministério da Saúde (MS) não concorda com as afirmações da associação AKUT, segundo as quais a maioria dos casos de cancro se deve a fatores ambientais. Fatores que, segundo a associação, têm sido negligenciados pelo ministério. Mas o gabinete de Lydia Mustch responde e diz que as afirmações não têm fundamento.

Numa nota enviada à comunicação social, o ministério começa por sublinhar que tudo depende do que é que se entende por ‘fatores ambientais’ e acrescenta que, “na realidade, as principais causas de cancro são o tabaco, álcool, obesidade, falta de exercício físico e alimentação desequilibrada”.

O ministério prossegue fazendo referência a um estudo publicado este ano pelo Centro Alemão de Pesquisa sobre o Cancro – “um dos mais reputados a nível mundial”, que estima que 5% dos casos de cancro se devem a infeções ou a fatores ambientais. Na análise são mencionados os quatro fatores ambientais predominantes – exposição ao gás radão, poluição atmosférica (partículas finas), solários e tabagismo passivo –, que são responsáveis por 1,2% dos novos casos de cancro.

Na mesma nota, o ministério argumenta que não tem ignorado estes fatores de risco e lembra a implementação de medidas como o lançamento de uma campanha de informação sobre o radão, a legislação sobre os solários e o desenvolvimento de iniciativas contra o tabagismo. Quanto ao acompanhamento dos doentes afetados por uma doença relacionada com os fatores ambientais, o MS destaca que a nova lei sobre o funcionamento dos hospitais prevê a criação de um Serviço Nacional de Medicina do Ambiente.

No que toca à questão da poluição, o gabinete de Mutsch saúda a colaboração com o ministério competente e a participação em inúmeros projetos europeus.

Redação Latina